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Кадыров показал видео обстрела ВСУ Запорожской АЭС

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Фото: t.me/RKadyrov_95
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 20 ноября опубликовал в своем Telegram-канале видео обстрела Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Как отметил Кадыров, видео ему прислал командир ОМОН «Ахмат» управления Росгвардии по ЧР Анзор Бисаев.

Комментируя данный инцидент, глава ЧР отметил, что, в то время как все международные организации говорят о якобы ядерной угрозе со стороны России, украинские боевики беспрепятственно наносят удары по крупнейшей атомной электростанции в Европе.

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И почему МАГАТЭ не обвиняет в обстрелах станции ни одну из сторон

«Запорожская АЭС в последнее время стала объектом повышенного внимания всевозможных экспертов по ядерной энергетике, которые сходятся в одном: авария на данной станции приведет к масштабным последствиям в первую очередь на западной части континента. Так почему же атаки продолжаются?» — задается вопросом Кадыров.

При этом он подчеркнул, что ядерная угроза исходит не от России, а от «преступного киевского режима, который изо дня в день отдает эти приказы».

Ранее в этот же день советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские боевики нанесли 15 ударов по территории ЗАЭС. По его словам, шесть ракет попали в бассейн фонтана — охлаждения реакторов, еще два — в сухое хранилище ядерных отходов. Карчаа добавил, что определить последствия обстрела пока невозможно, так как сохраняется опасность повторных атак.

Он также отметил, что в настоящий момент выбросов радиации со станции не происходило.

Накануне украинская сторона также нанесла 12 ударов по ЗАЭС. По словам Карчаа, таких обстрелов ЗАЭС не было с конца сентября. Речь идет именно о территории самой станции, а не о промзоне.

18 ноября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало Россию отказаться от «необоснованных претензий» на атомную электростанцию и немедленно вывести своих военнослужащих и другой персонал с территории станции.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. Президент РФ Владимир Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление 5 октября, а 8 октября правительство страны распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».

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