В Японии уйдет в отставку третий за месяц министр

Министр по административным делам и коммуникациям Японии Минору Тэрада уйдет в отставку в связи с многочисленными скандалами. Об этом 20 ноября сообщило агентство Kyodo.

Он станет третьим членом кабинета министров Фумио Кисиды, который покинул пост за последний месяц.

Тэрада обвиняется в махинациях, связанных с финансированием его избирательной кампании, нарушениях финансовой отчетности и связях с религиозной группировкой «Церковь объединения», против чего решительно выступает Кисида. 10 августа по этой причине он провел перестановки в правительстве, убрав связанных с организацией чиновников.

Несмотря на это, 24 октября в отставку был отправлен министр по восстановлению экономики Дайсиро Ямагива, которого заподозрили в связях с «Церковью объединения». Также 11 ноября своего поста лишился министр юстиции Ясухиро Ханаси, допустивший неоднозначные высказывания о своей работе.

Деятельность «Церкови объединения» привлекла широкое внимание в Японии после убийства экс-премьера Синдзо Абэ, которое произошло 8 июля. Убийца объяснил свой поступок тем, что заподозрил политика в связи с организацией, из-за которой его семья обеднела.