Коллекция писем, написанных Бобом Диланом, была продана на аукционе за $670 тыс.

Коллекция любовных писем Боба Дилана продана за $670 тыс. Трогательные и пророческие послания написаны школьной подруге певца, передает телеканал «Известия». Письма на аукционе купил португальский книжный магазин. Архив из 42 посланий создан для изучения поклонниками Дилана и учеными. Также на аукционе проданы стихи и ранние авторские фотографии музыканта.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.