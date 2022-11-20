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Политолог спрогнозировал отсутствие реакции на данные о жестоком обращении с пленными РФ

Политолог Безпалько спрогнозировал реакцию на письмо с информацией о жестоком обращении с пленными РФ
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Международные организации будут делать вид, что не заметили письма РФ с данными о жестоком обращении украинских боевиков с российскими военнопленными. Об этом «Известиям» 20 ноября сообщил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что накануне Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН соответствующее письмо. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский также добавлял, что Россия будет и дальше «заострять внимание зарубежных коллег» на преступлениях киевского режима и в ходе заседаний СБ и ГА ООН.

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По мнению Безпалько, западные страны постараются проигнорировать заявление или же попытаются в очередной раз найти какой-нибудь повод, чтобы обвинить Россию.

Он также отметил, что, возможно, страны-союзники России попытаются поддержать инициативу, однако это вряд ли поможет, так как для Запада стало нормой игнорировать преступления.

Кроме того, подчеркнул Безпалько, США уже давно не признают международный уголовный суд и не участвуют в подобной деятельности, а Совет Безопасности и Генассамблея ООН, вероятнее всего, просто осудят случившееся, однако это останется незамеченным.

Политолог Игорь Никулин также рассказал «Известиям», что международные организации, вероятнее всего, «просто выразят озабоченность», но за такими заявлениями ничего не последует.

«Преступников из Вооруженных сил Украины (ВСУ) вряд ли кто-то будет судить в ближайшее время. Пока Россия не одержит военную победу, никаких действенных мер против Украины применено не будет», — считает Никулин.

В Минобороны РФ 18 ноября заявили, что украинские боевики совершили намеренное убийство выстрелами в голову попавших в плен российских военнослужащих. В военном ведомстве подчеркнули, что это не единичное преступление, а «распространенная практика» Вооруженных сил Украины.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и жестоком обращении с военнопленными. Сейчас, как добавили в СК РФ, принимаются меры к идентификации лиц, снявших видео.

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что военнопленных расстреляли солдаты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В этот же день врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что имена убийц пленных российских военнослужащих известны, они будут найдены и понесут наказание по всей строгости военного времени.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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