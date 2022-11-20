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Вучич анонсировал переговоры с Косово 21 ноября в Брюсселе

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Фото: Global Look Press/Tomas Tkacik
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21 ноября в Брюсселе состоятся переговоры между Сербией и Косово. Об этом 20 ноября сообщил президент Сербии Александр Вучич.

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«Сейчас нам известно, что завтра в 8 утра мы должны приступить к переговорам», — сказал он в эфире телеканала Prva.

Вучич добавил, что готов отправиться в Брюссель в любое время.

До этого, 7 ноября, Вучич обсудил ситуацию в Косово с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Сербский президент заявил, что Приштина нарушает Брюссельское соглашение своими «односторонними действиями».

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность обострением вокруг Косово. Она отметила, что страны Запада не предпринимают действий для окончания провокаций радикалов в Косово и подталкивают ситуацию к прямому конфликту. Дипломат указала, что Белград, в свою очередь, демонстрирует конструктивный подход — в частности, призывает к решению возникающих вопросов путем диалога и реализации уже имеющихся договоренностей.

В Косово с 1 ноября вступили в силу новые меры по регистрации автомобилей. Водителям зарегистрированных в Косово и Метохии автомобилей с номерами, выданными властями Сербии, будут выдавать предупреждения, а затем их начнут штрафовать. В Белграде заявили, что не намерены выполнять новые правила.

В тот день глава минобороны Сербии Милош Вучевич заявил, что армия страны приведена в повышенную боевую готовность из-за ситуации в самопровозглашенной Республике Косово и Метохия. Он назвал напряженной ситуацию в регионе, подчеркнув, что армия готова выполнять любые задачи. Кроме того, Вучевич напомнил, что в Косово начали применять решение о запрете сербских автомобильных номеров.

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации после того, как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что вводимый властями самопровозглашенной Республики Косово с 1 августа запрет на въезд с сербскими документами и с выданными в Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на то, чтобы изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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