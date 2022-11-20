Мирный житель Кременной погиб при обстреле со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 20 ноября сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что украинские военные выпустили одну ракету из HIMARS.

«В результате обстрела погиб один мирный житель 1993 года рождения. Дополнительная информация уточняется», — говорится в Telegram-канале представительства.

17 ноября два человека погибли в результате обстрела Вооруженных сил Украины ракетами из HIMARS.

За сутки до этого один человек погиб и еще двое пострадали при обстреле города Зимогорье в ЛНР украинскими войсками. Обстрел также велся ракетами из американской РСЗО.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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