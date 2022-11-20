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СК начал проверку после столкновения поезда и грузовика в Иркутской области

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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области
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После столкновения поезда и грузовика на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Иркутской области начата доследственная проверка. Об этом 20 ноября сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.

«В рабочем поселке Октябрьский Чунского района водитель, управляя автомобилем FAW, допустил выезд на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд 128-й км ВСЖД, где допустил столкновение с железнодорожным составом», — говорится в сообщении в Telegram.

Проверка проводится по факту нарушения ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

Ранее в этот день сообщалось, что водитель грузовика погиб после столкновения с поездом. Авария произошла на железнодорожном переезде в 6:55 (мск). После этого движение на БАМе было временно приостановлено. В настоящее время движение уже восстановили.

В середине октября один человек погиб, еще восемь были госпитализированы после ДТП с грузовиком «КамАЗ» и пассажирским поездом под Тамбовом.

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