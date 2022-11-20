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Политолог Светов усомнился в сокращении поддержки Украины со стороны США

Политолог Светов: США не будут ослаблять военную поддержку Украины
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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США не будут ослаблять военную поддержку Украины, так как главная цель Вашингтона — не допустить победы России. Об этом 20 ноября заявил «Известиям» политолог Юрий Светов.

Таким образом он прокомментировал слова экс-помощника бывшего президента США Джорджа Буша Майкла Аллена. В материале для газеты Politico Аллен заявил, что в стране растет число республиканцев, которые недовольны военной поддержкой Украины. По его словам, у правительства есть основания для беспокойства из-за того, что партия заняла большинство в палате представителей.

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Однако, напомнил Светов, накануне министр обороны США Ллойд Остин заверил в продолжении поддержки Украины в полном объеме, что является ключевым в понимании вопроса.

Недовольство республиканцев, объяснил политолог, исходит не из желания ограничить помощь, а из стремления ввода жесткого контроля за выделяемыми деньгами, так как некоторые участники партии считают, что средства идут на личное обогащение лидеров стран.

Заявления о полном прекращении поддержки звучат только от тех политиков, которые не определяют политику партии, указал Светов. По его словам, значимые перемены в этом вопросе, скорее всего, могут настать в январе, когда республиканцы возглавят конгресс.

16 ноября администрация президента США запросила у конгресса около $37,7 млрд для помощи Киеву. Кроме того, дополнительно указывалось о выделении $9,25 млрд для борьбы с COVID-19 и $750 млн для борьбы с другими инфекционными заболеваниями.

До этого, 10 ноября, Пентагон объявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн. Ожидается, что украинская сторона получит четыре системы AVENGER, ракеты Stinger, ракеты для зенитных ракетных комплексов HAWK, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.

По заявлению Пентагона, в общей сложности со дня начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

В Москве неоднократно указывали на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт, что приводит к большим жертвам, и втягиваются в него.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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