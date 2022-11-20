«Известия» показали новые кадры с места взрыва газа в доме на Сахалине

Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера 20 ноября побывал на месте обрушившегося дома из-за взрыва газа в поселке Тымовское Сахалинской области.

«Место происшествия сейчас обнесли забором. Здесь круглосуточно дежурит полиция. На территорию никого не пускают. Вот сейчас, когда разгребли завалы, стало видно, где находился эпицентр взрыва. Наиболее пострадал первый этаж. <...> Ударная волна повредила конструкцию, опорные стены и весь подъезд сложился как карточный домик. В воздухе осталась висеть только крыша», — сказал он.

Ранее в этот же день местная жительница поселка Тымовское на Сахалине Татьяна Агасанова рассказала о первых минутах после взрыва газа в жилом пятиэтажном доме. Она заявила, что была очень напугана и первым делом подумала о теракте.

ЧП в многоквартирном жилом доме поселка Тымовское произошло 19 ноября в 13:00 (5:00 мск). Согласно последним данным, девять человек погибли, среди них четверо детей.

Разбор завалов на месте обрушения подъезда дома завершен. По предварительной версии, причиной взрыва стал 20-литровый газовый баллон.

В Тымовском районе объявлен траур.