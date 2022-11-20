Явка на выборах президента Казахстана превысила 50% за семь часов

Явка на выборах президента Казахстана по итогам первых семи часов голосования превысила 50%. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики.

«Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 14:05 (11:05 мск) часов 20 ноября 2022 года бюллетени получили 51,16 % от общего количества граждан, включенных в списки», — сказано в сообщении.

Наивысшая явка наблюдается в Туркестанской области, где проголосовали 76,61% избирателей. Меньше всего она составляет в Алматы — 24,17%.

Ранее сообщалось, что по итогам первых пяти часов голосования явка в Казахстане составила 38,55%. Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ) отметила, что нарушения зафиксированы не были.

Пять участков для голосования открылись в России. Они организованы в посольстве и генеральных консульствах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.

Внеочередные президентские выборы стартовали в Казахстане 20 ноября. На пост главы государства выдвинулись шесть человек: нынешний президент Касым-Жомарт Токаев, экономист Мейрам Кажыкен, глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев, общественный деятель Каракат Абден, правозащитница Салтанат Турсынбекова и представитель оппозиционной партии Нурлан Ауесбаев.

Токаев предложил провести досрочные президентские выборы в сентябре. По мнению главы государства, необходимо сократить мандат президентского срока до одного, он будет увеличен с пяти до семи лет.

В марте Токаев предложил усилить в стране роль парламента и перейти от суперпрезидентской к президентской форме правления. По мнению главы государства, стране нужно переустроить политическую модель развития Казахстана. Переход к президентской республике с сильным парламентом обеспечит оптимальный баланс институтов власти и поспособствует развитию страны, отметил он.