Жительница Воронежа перевела мошенникам 14 млн рублей

Женщина из Воронежа стала жертвой мошенников, отправив им 14 млн рублей. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба главного управления МВД по Воронежской области.

Подробности инцидента не приводятся.

Всего за последние сутки было зафиксировано семь случаев мошенничества с переводом денег на карты на общую сумму 15,9 млн рублей, уточнили в пресс-службе.

До этого самой крупной суммой, которую похищали в Воронежской области, было свыше 10 млн рублей. Преступление было зафиксировано полицией в апреле 2022 года.

9 ноября телефонные мошенники обманом заставили 65-летнюю жительницу Москвы перевести им 17 млн рублей, вынудив пенсионерку взять многомиллионные кредиты под залог двух квартир и сдать машину в ломбард.