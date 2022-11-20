Очевидица рассказала о первых минутах после взрыва газа в доме на Сахалине

Местная жительница поселка Тымовское на Сахалине Татьяна Агасанова рассказала о первых минутах после взрыва газа в жилом пятиэтажном доме, который произошел накануне.

В беседе с «Известиями» женщина, которая проживает в пострадавшем доме, рассказала, что после взрыва была очень напугана и первым делом подумала о теракте.

«Я пошла в магазин. Только прошла и поздоровалась с соседями на крыльце, прошла мимо. Только дошла до мэрии и взрыв. Я поворачиваюсь, из-под крыши стекают панели. У меня первая мысль была, что теракт. У меня даже, что это газ, в мыслях не было», — поделилась Агасанова.

Также женщина рассказала о погибших в результате трагедии. По словам Агасановой, одной из них была пенсионерка, также погибла супружеская пара.

ЧП в многоквартирном жилом доме поселка Тымовское произошло 19 ноября в 13:00 (5:00 мск). Согласно последним данным, девять человек погибли, среди них четверо детей. В Тымовском районе объявлен траур. По предварительной версии, причиной взрыва стал 20-литровый газовый баллон.

Ранее в этот день губернатор Валерий Лимаренко сообщил, что пострадавшие от взрыва газа в жилом доме начнут получать материальную помощь с сегодняшнего дня.

Для жителей дома в поселке Тымовское был организован пункт временного размещения, где подготовлены спальные места, горячее питание и вода.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело об обрушении дома на Сахалине в центральный аппарат СКР.