Реклама
Прямой эфир
Мир
Турция подтвердила авиаудары по северу Сирии
Мир
Экс-советник министра обороны США заявил о тотальных потерях ВСУ
Мир
В Польше уличили США в плане ввязать страну в конфликт на Украине
Общество
Москвичей предупредили о ледяном дожде на следующей неделе
Мир
В Турции заявили об уничтожении баз террористов в Ираке и Сирии
Мир
Миссия наблюдателей СНГ не нашла нарушений на выборах в Казахстане
Мир
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Происшествия
Работа ж/д станции нарушена в Иловайске из-за обстрела со стороны ВСУ
Мир
В Париже после митинга «желтых жилетов» госпитализировали 153 человека
Мир
Отели Болгарии перестали кормить украинских беженцев из-за нехватки денег
Общество
Пострадавшие из-за ЧП в доме на Сахалине начнут получать выплаты 20 ноября
Происшествия
Украинские националисты выпустили три ракеты из HIMARS по Иловайску в ДНР

Корреспондент «Известий» показал что сейчас происходит на месте взрыва газа в поселке Тымовское

0
Выделить главное
вкл
выкл
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022