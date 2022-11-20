Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена утром в воскресенье, 20 ноября, во всех областях Украины, в том числе в столице — Киеве. Это следует из данных официального ресурса по оповещению.

Первые сирены прозвучали в Киевской области, затем воздушная тревога начала объявляться в остальных областях страны, в том числе западных.

Украинское интернет-издание «Страна.ua» сообщает, что причиной мог послужить взлет истребителя МиГ-31К в Белоруссии, который оборудован сверхзвуковыми ракетами.

Накануне вечером воздушная тревога была объявлена в Харьковской области и в Никопольском районе Днепропетровской области.

15 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены.

Российские войска еще в октябре начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как указывал президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

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