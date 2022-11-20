Реклама
Прямой эфир
Мир
Турция подтвердила авиаудары по северу Сирии
Мир
Экс-советник министра обороны США заявил о тотальных потерях ВСУ
Мир
В Польше уличили США в плане ввязать страну в конфликт на Украине
Общество
Москвичей предупредили о ледяном дожде на следующей неделе
Мир
В Турции заявили об уничтожении баз террористов в Ираке и Сирии
Мир
Миссия наблюдателей СНГ не нашла нарушений на выборах в Казахстане
Мир
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Происшествия
Работа ж/д станции нарушена в Иловайске из-за обстрела со стороны ВСУ
Мир
В Париже после митинга «желтых жилетов» госпитализировали 153 человека
Мир
Отели Болгарии перестали кормить украинских беженцев из-за нехватки денег
Общество
Пострадавшие из-за ЧП в доме на Сахалине начнут получать выплаты 20 ноября
Происшествия
Украинские националисты выпустили три ракеты из HIMARS по Иловайску в ДНР
Сюжет:

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Воздушная тревога объявлена утром в воскресенье, 20 ноября, во всех областях Украины, в том числе в столице — Киеве. Это следует из данных официального ресурса по оповещению.

Взрывной характер: к чему приведут ракетные удары по оборонным заводам Украины
ВКС России уничтожили цеха предприятий в Запорожье и Днепропетровской области

Первые сирены прозвучали в Киевской области, затем воздушная тревога начала объявляться в остальных областях страны, в том числе западных.

Украинское интернет-издание «Страна.ua» сообщает, что причиной мог послужить взлет истребителя МиГ-31К в Белоруссии, который оборудован сверхзвуковыми ракетами.

Накануне вечером воздушная тревога была объявлена в Харьковской области и в Никопольском районе Днепропетровской области.

15 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены.

Российские войска еще в октябре начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как указывал президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022