Движение по БАМу приостановлено из-за столкновения поезда и грузовика

Движение на Байкало-Амурской магистрали временно приостановлено из-за столкновения грузовика с поездом в Иркутской области. Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги, являющейся филиалом РЖД.

Отмечается, что авария произошла на железнодорожном переезде между станциями Новочунка и Сосновые в воскресенье в 6:55 (мск). Водитель грузовика выехал на переезд, оказавшись перед движущимся грузовым поездом.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Водитель автомобиля погиб», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место аварии направлены восстановительные составы. Движение поездов на участке временно приостановлено.

В середине октября один человек погиб, еще восемь были госпитализированы после ДТП с грузовиком «КамАЗ» и пассажирским поездом под Тамбовом.