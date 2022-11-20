Прокуратура начала проверку после ДТП с четырьмя погибшими в Югре

По итогам аварии, в которой погибли четыре человека на трассе «Югра» в Ханты-Мансийском автономном округе, начата проверка. Об этом 20 ноября сообщила окружная прокуратура.

«По поручению прокурора автономного округа Евгения Ботвинкина организована проверка по факту произошедшего 19 ноября 2022 года дорожно-транспортного происшествия в Советском районе на 413-м км автодороги «Югра», в результате которого есть погибшие. Югорский межрайонный прокурор Михаил Киселев лично выехал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

По факту происшествия следственные органы возбудили и расследуют уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Ход расследования контролируется прокуратурой.

16 ноября под Новосибирском в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли два человека. Авария произошла утром на 42-м км Северного объезда недалеко от поселка Рыбачий. По предварительным данным, в ДТП погибли водитель и пассажир легкового авто.