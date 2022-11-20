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Работа ж/д станции нарушена в Иловайске из-за обстрела со стороны ВСУ

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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В Иловайске Донецкой Народной Республики (ДНР) нарушено энергоснабжение железнодорожной станции в результате обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом 20 ноября сообщил мэр города Руслан Дудников.

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«По предварительной информации повреждено несколько трансформаторов и контактная сеть», — написал он в своем Telegram-канале.

Дудников отметил, что в результате атаки никто не пострадал, а на станции сейчас работают экстренные службы. По его словам, обстрел велся из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Об обстреле Иловайска стало известно ранее 20 ноября. Сообщалось, что по городу было выпущено три ракеты.

Накануне подполковник Народной милиции (НМ), депутат парламента ДНР Андрей Баевский заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Донецка полностью справляются со своими задачами, но они не могут полноценно защитить город от артобстрелов. Для этого нужно уничтожать огневые точки Вооруженных сил Украины.

В этот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что в результате последнего наступления в ДНР российские войска уничтожили более 120 украинских боевиков.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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