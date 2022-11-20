Эксперт предсказала подорожание шампанского и икры к Новому году

Подорожание товаров и услуг в 2023 году ожидается минимум на уровне инфляции. При этом продукты праздничного ассортимента могут превзойти эти границы, отметила 20 ноября специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская.

В первую очередь, по ее прогнозам, подорожание затронет импортный алкоголь из-за информации о сокращении поставок. Поэтому приобрести его рекомендуется до новогодних праздников.

Рост цен на шампанское, к примеру, ожидается в районе 40%: минимальная стоимость бутылки у частных производителей увеличится на 40,7% (до 166 рублей), у оптовиков — на 45,3% (до 199 рублей), в розничном магазине — на 41,4% (до 239 рублей), указала Милашевская в беседе с агентством «Прайм».

Красная или черная икра, консервы и праздничные деликатесы, цена на которые начинает расти во второй половине октября, еще одна категория продуктов для предновогодних закупок. Цена на них растет даже без экономических обоснований. Сезонно зимой подорожают импортные овощи и фрукты.

С января, прогнозирует аналитик, в пределах 7–10% увеличится цена на мясную и молочную продукцию. Подорожание в районе 5% затронет крупы и хлебобулочные изделия. Это будет вызвано тем, что фермеры и магазины будут закладывать в конечную цену продукта возросшую стоимость удобрений, топлива и электроэнергии.

В преддверии Нового года сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос и выяснил, что россияне больше любят дарить подарки, чем получать их. 28% опрошенных признались, что больше любят процесс преподнесения подарков за сопутствующие ему радость и удивление, тогда как 11% предпочитают принимать презенты.

В ноябре россияне стали чаще покупать елочные украшения: к середине месяца число таких заказов выросло в 3,3 раза по сравнению с октябрем. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса доставки продуктов «СберМаркет», поступившие в редакцию «Известий» 18 ноября. К концу ноября россияне купят в 22 раза больше новогодних украшений, чем в октябре. А в декабре спрос может вырасти еще на 600%.

Выяснилось также, что из елочных украшений чаще всего покупают шары. При этом самый популярный у россиян цвет — белый. В два раза реже выбирают синие украшения, а закрывает тройку лидеров серебристый цвет.