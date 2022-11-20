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В Индонезии с уважением отнеслись к решению Путина не ехать на саммит G20

Посол Индонезии Таварес заявил, что Джакарта уважает решение Путина не ехать на саммит G20
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Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
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Индонезия уважительно восприняла решение президента России Владимира Путина не ехать на саммит «большой двадцатки» (G20) на Бали. Об этом 20 ноября заявил посол страны в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

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«Мы уважаем решение правительства России, решение президента Путина остаться в Москве и не ехать на саммит, мы понимаем, что у него на это были причины», — сказал он «РИА Новости».

Дипломат отметил, что саммит прошел успешно и достиг своих целей. Он также выразил надежду на укрепление отношений с Россией в будущем.

«Мы намерены расширять и укреплять отношения с Россией во многих аспектах — политическом, экономическом, культурном, гуманитарном», — указал Таварес.

Саммит G20 проходил 15–16 ноября в Индонезии. Российскую делегацию возглавил глава МИД Сергей Лавров. Российский министр провел встречи с главой МИД КНР Ван И и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Также Лавров кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

В саммите участвовали представители делегаций КНР, Турции, Индии, Аргентины, ЮАР, Австралии, Индонезии, Бразилии, Мексики, Японии, Кореи, Саудовской Аравии, Италии, Франции, Германии, Канады, Франции, России, а кроме того, ЕС и ООН.

16 ноября участники саммита приняли коммюнике по его итогам. Лидеры G20 согласились, что украинский кризис стал причиной обострения существующих проблем в мировой экономике. Кроме того, они призвали поддержать страны, наиболее пострадавшие от продовольственного кризиса.

Лавров заявил, что проект итоговой декларации саммита G20 содержит оценки как России, так и Запада по украинскому кризису. Министр указал, что Запад добавил фразу, что «многие делегации осудили Россию». Москва же указала, что «были изложены и альтернативные точки зрения».

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