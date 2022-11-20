В Индонезии с уважением отнеслись к решению Путина не ехать на саммит G20

Индонезия уважительно восприняла решение президента России Владимира Путина не ехать на саммит «большой двадцатки» (G20) на Бали. Об этом 20 ноября заявил посол страны в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

«Мы уважаем решение правительства России, решение президента Путина остаться в Москве и не ехать на саммит, мы понимаем, что у него на это были причины», — сказал он «РИА Новости».

Дипломат отметил, что саммит прошел успешно и достиг своих целей. Он также выразил надежду на укрепление отношений с Россией в будущем.

«Мы намерены расширять и укреплять отношения с Россией во многих аспектах — политическом, экономическом, культурном, гуманитарном», — указал Таварес.

Саммит G20 проходил 15–16 ноября в Индонезии. Российскую делегацию возглавил глава МИД Сергей Лавров. Российский министр провел встречи с главой МИД КНР Ван И и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Также Лавров кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

В саммите участвовали представители делегаций КНР, Турции, Индии, Аргентины, ЮАР, Австралии, Индонезии, Бразилии, Мексики, Японии, Кореи, Саудовской Аравии, Италии, Франции, Германии, Канады, Франции, России, а кроме того, ЕС и ООН.

16 ноября участники саммита приняли коммюнике по его итогам. Лидеры G20 согласились, что украинский кризис стал причиной обострения существующих проблем в мировой экономике. Кроме того, они призвали поддержать страны, наиболее пострадавшие от продовольственного кризиса.

Лавров заявил, что проект итоговой декларации саммита G20 содержит оценки как России, так и Запада по украинскому кризису. Министр указал, что Запад добавил фразу, что «многие делегации осудили Россию». Москва же указала, что «были изложены и альтернативные точки зрения».