В Испании обнаружили окаменелости доисторической черепахи размером с автомобиль

В Испании в ходе исследовательской экспедиции обнаружили останки черепахи-левиафана, размер которой сопоставим с автомобилем Mini Cooper. Об этом сообщает El Correo De Bejar.



«Рептилия Leviathanochelys aenigmatica была длиной примерно 3,7 м и весила около 2 т. Она жила в эпоху динозавров. Это самая большая известная черепаха в Европе», — говорится в публикации.

Как отмечается, черепаха существовала примерно 85 млн лет назад. Кроме того, она оказалась больше рептилии Archelon, которая существовала около 70 млн лет назад и имела длину 4,6 м, что сопоставимо с авто Toyota Corolla.

Ранее, 29 июля, окаменелая голова доисторической хищной рыбы вымершего рода пахикормус (Pachycormus) была найдена на западе Великобритании. Эти рыбы населяли моря Юрского периода около 180 млн лет назад.