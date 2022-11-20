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Аккаунт Трампа в Twitter за несколько часов набрал более 2 млн подписчиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter через несколько часов после восстановления набрал более 2,3 млн подписчиков. Об этом сообщила газета Daily Mail в воскресенье, 20 ноября.

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Отмечается, что все твиты экс-президента сохранились, однако подписчики были удалены. До блокировки страницы их число составляло 90 млн.

Аккаунт Дональда Трампа был разблокирован 19 ноября. Решение о восстановлении страницы принял новый владелец Twitter, предприниматель Илон Маск по итогам результатов опроса о разблокировке аккаунта.

Сам Дональд Трамп отреагировал на опрос Маска заявлением, что «никуда не собирается», и назвал свою соцсеть Truth Social особенной.

Twitter заблокировала учетную запись Трампа в январе 2021 года на фоне штурма Капитолия сторонниками республиканца. Свое решение руководство платформы обосновало «риском дальнейшего подстрекательства к насилию». Также страницы политика заблокировали соцсети Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

После блокировки аккаунта Трамп создал собственную соцсеть Truth Social, где практически за два года он набрал 4,5 млн подписчиков. Приложение Дональд Трамп использовал для продвижения своих союзников, критики оппонентов и защиты репутации в условиях юридических проверок со стороны конгресса и федеральных властей.

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