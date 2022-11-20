Девушку Паши Техника отправили в психбольницу после ограбления

Девушку Паши Техника — блогера Катю Лоли (Екатерину Коваленко) — увезли в психиатрическую клинику. Об этом рассказал источник «Известий» в субботу, 19 ноября.

По его словам, 16 ноября во время задержания по подозрению в нападении на приезжих трансвеститов в центре Москвы девушка была в неадекватном состоянии. По некоторым данным, она находилась под действием наркотических веществ.

Об ограблении стало известно в субботу, 19 ноября. По нашим данным, под предлогом доставки цветов злоумышленники ворвались в квартиру и похитили ценные вещи. Полиция по подозрению в совершении преступления задержала четырех человек, в числе которых Коваленко.