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Тренер сборной Катара опроверг обвинения в подкупе эквадорских игроков

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Фото: Global Look Press/XinHua/Pan Yulong
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Главный тренер сборной Катара по футболу Феликс Санчес Бас назвал обвинения в подкупе игроков сборной Эквадора дезинформацией. Об этом сообщает телеканал ESPN в субботу, 19 ноября.

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«Сейчас много дезинформации. Интернет — удобный инструмент, но также и очень опасный, я считаю», — сказал Бас.

Он добавил, что информация о подкупе эквадорской сборной по футболу не сможет дестабилизировать спортсменов из Катара.

«На протяжении многих лет мы готовились и тренировались. Мы вместе, мы сильны и сплочены, и никто не сумеет дестабилизировать обстановку с помощью критики. Так что нас это всё не задело», — подчеркнул тренер.

Ранее, 18 ноября, Катар обвинили в подкупе футболистов Эквадора для победы на матче открытия чемпионата мира по футболу (ЧМ-22). Сообщалось, что Катар подкупил восемь эквадорских игроков на $7,4 млн, чтобы они проиграли матч со счетом 0:1.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Мировое первенство впервые состоится в зимнее время года из-за сильной летней жары в Катаре, отмечает «Спорт-Экспресс».

Матч открытия чемпионата мира по футболу 2022 года разыграют команды Катара и Эквадора. Обе они попали в группу А при жеребьевке. Матч состоится 20 ноября в городе Эль-Хаур на стадионе «Эль-Байт».

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