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Украинские националисты выпустили три ракеты из HIMARS по Иловайску в ДНР
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Украинские националисты выпустили три ракеты из HIMARS по Иловайску в ДНР

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Staff Sgt. Diana Cossaboom
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Очередной обстрел со стороны украинских вооруженных формирований зафиксирован ночью воскресенья, 20 ноября, по городу Иловайску в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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«03:50 — н.п. Мемрик — н.п. Иловайск: выпущено три ракеты из установки М142 HIMARS», — сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале СЦКК.

Еще один обстрел города украинские националисты осуществили 17 ноября. Тогда они дважды за две минуты обстреляли Иловайск из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS — в 17:06 и 17:08.

Тогда же сообщалось, что вооруженные формирования Украины обстреляли Пролетарский район Донецка из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Обстрел произошел ночью. Было выпущено две ракеты из установки М142.

19 ноября подполковник Народной милиции (НМ), депутат парламента ДНР Андрей Баевский заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Донецка полностью справляются со своими задачами, но они не могут полноценно защитить город от артобстрелов. Для этого нужно уничтожать огневые точки Вооруженных сил Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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