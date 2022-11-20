В США рассказали о росте числа противников военной поддержки Украины

В США растет число республиканцев, которые недовольны военной поддержкой Украины. Об этом заявил экс-помощник бывшего президента США Джорджа Буша Майкл Аллен.

По словам Аллена, у сторонников военной помощи Украине есть основания для беспокойства из-за того, что республиканцы заняли большинство в палате представителей.

«Сейчас 48% республиканцев считают, что Америка делает слишком много для Украины по сравнению с 6% в марте», — написал он в материале для газеты Politico от 17 ноября.

Аллен подчеркнул, что многие члены Республиканской партии уже выступают против поддержки Киеву либо обещают сделать это в будущем. Он также добавил, что желание сократить военную помощь Киеву усилится, если США погрузятся в глубокую рецессию.

«Желание проголосовать против Украины может лишь усилиться, если в ближайшие месяцы в Соединенных Штатах начнется глубокая рецессия», — подчеркнул Аллен.

18 ноября ряд членов палаты представителей США от Республиканской партии заподозрили демократов в финансовых связях с Украиной. Они обратились к госсекретарю Энтони Блинкену с просьбой предоставить данные о вероятных финансовых связях Демократической партии и украинского правительства через обанкротившуюся криптобиржу FTX.

За день до этого республиканцы решили провести аудит средств, выделяемых Вашингтоном Киеву. По словам члена палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин, нужно проверять каждый доллар американских налогоплательщиков, отправленный на Украину.

В общей сложности с начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

В Москве неоднократно указывали на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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