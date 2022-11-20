Появились новые кадры взрыва дома в Тымовском на Сахалине

В распоряжении «Известий» оказались новые кадры взрыва жилого пятиэтажного дома, расположенного в поселке Тымовское Сахалинской области. Об этом стало известно в воскресенье, 20 ноября.

На записи можно заметить обрушение здания с пятого по первый этаж.

ЧП произошло 19 ноября в 13:00 (5:00 мск). Согласно последним данным, девять человек погибли, среди них четверо детей.

На текущий момент разбор завалов на месте обрушения подъезда дома завершен. По предварительной версии, причиной взрыва в жилом доме стал 20-литровый газовый баллон.

Для жителей дома в поселке Тымовское был организован пункт временного размещения. Для них подготовили спальные места, горячее питание, воду.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело об обрушении дома на Сахалине в центральный аппарат СКР.