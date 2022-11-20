Реклама
Прямой эфир
Мир
Турция подтвердила авиаудары по северу Сирии
Мир
Экс-советник министра обороны США заявил о тотальных потерях ВСУ
Мир
В Польше уличили США в плане ввязать страну в конфликт на Украине
Происшествия
На западе Москвы обнаружили тело женщины с многочисленными гематомами
Мир
«Сирийские демократические силы» обвинили Турцию в авиаударах по Алеппо
Мир
Зеленский назвал три региона с наиболее тяжелой ситуацией с электричеством
Армия
Майор медслужбы Беседин спасал раненых и подчиненных под огнем противника
Мир
Bloomberg назвало скептическим отношение Лондона к призыву Киева начать переговоры
Мир
Власти Украины сообщили о подготовке эвакуации жителей Херсона
Происшествия
В Черкесске на двух студентов завели дело по подозрению в избиении полицейских
Спорт
Теннисист Андрей Рублев проиграл норвежцу Рууду в полуфинале Итогового турнира АТР
Экономика
Эксперт спрогнозировал резкое подорожание газа в Европе к концу зимы
Сюжет:

Депутат бундестага рассказал о «замалчивании неудобных событий» в СМИ ФРГ

0
Фото: Global Look Press/dpa/Demy Becker
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разбираться и расследовать очевидное военное преступление необходимо, заявил «Известиям» депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт, комментируя расстрел российских пленных солдат украинскими боевиками. Он отметил, что некоторые ангажированные СМИ ФРГ пытаются оправдать произошедшее.

По словам Шмидта, газета Bild — одно из крупнейших изданий Германии — опубликовала большой материал о расстреле российских военнопленных украинцами. И основной посыл его заключался том, что пленные виноваты сами.

Обменным курсом: что стоит за передачей пленных между РФ и Украиной
И значит ли она, что Москва и Киев готовы вести переговоры о мирном урегулировании

«Ситуацию изложили так, что российские солдаты якобы оказали сопротивление во время взятия в плен, и поэтому их там на месте расстреляли. Это, на мой взгляд, очевидное военное преступление. Тут следовало бы создать международный военный трибунал, потому что подобного рода вещи абсолютно недопустимы. То есть человек, сдавшийся в плен, находится под защитой международных конвенций, которые следует соблюдать всем сторонам. Неважно, какой накал событий, неважно, насколько ожесточенные столкновения, но люди, сдавшиеся в плен, уже не являются участниками конфликта. С ними требуется должное обращение», — напомнил парламентарий ФРГ.

Представитель АдГ уверен, что России следует обратиться во все международные организации, которые тем или иным образом касаются инцидента с пленными, для дальнейшего расследования и разбирательства. Несмотря на то, что большинство из них пребывают под влиянием так называемого коллективного Запада. Успеха в расследовании военного преступления может и не быть, но предавать огласке такие инциденты необходимо.

Шмидт добавил, что это не единственный случай, когда немецкие СМИ выворачивают факты так, чтобы представить Россию и ее военных виновными во всем. В ситуации с упавшей в Польше украинской ракетой немецкие журналисты не стали разбираться и сразу же написали, как Россия якобы атаковала Польшу. При этом бывают случаи, когда немецкие издания предпочитают отмалчиваться.

«Когда был взорван газопровод из России в Германию, тут все в рот воды набрали. Даже версий не выдвигали, как было в случае расстрела пленных и ракетного инцидента в Польше. То есть пытались просто замолчать неудобные для них события. В очередной раз доверие к немецким СМИ подорвано», — рассказал Шмидт.

12 ноября в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали видео, на котором зафиксированы тела по меньшей мере 11 российских пленных солдат. На кадрах видно, что убитые безоружны. Предположительно, военнослужащие подверглись массовой казни в селе Макеевка в Луганской Народной Республике.

В Минобороны РФ 18 ноября заявили, что украинские боевики совершили намеренное убийство выстрелами в голову попавших в плен российских военнослужащих. В военном ведомстве подчеркнули, что это не единичное преступление, а «распространенная практика» ВСУ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и жестоком обращении с военнопленными. Сейчас, как добавили в СК РФ, принимаются меры к идентификации лиц, снявших видео.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что военнопленных расстреляли солдаты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В этот же день врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что имена убийц пленных российских военнослужащих известны, они будут найдены и понесут наказание по всей строгости военного времени.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022