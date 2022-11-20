Депутат бундестага рассказал о «замалчивании неудобных событий» в СМИ ФРГ

Разбираться и расследовать очевидное военное преступление необходимо, заявил «Известиям» депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт, комментируя расстрел российских пленных солдат украинскими боевиками. Он отметил, что некоторые ангажированные СМИ ФРГ пытаются оправдать произошедшее.

По словам Шмидта, газета Bild — одно из крупнейших изданий Германии — опубликовала большой материал о расстреле российских военнопленных украинцами. И основной посыл его заключался том, что пленные виноваты сами.

«Ситуацию изложили так, что российские солдаты якобы оказали сопротивление во время взятия в плен, и поэтому их там на месте расстреляли. Это, на мой взгляд, очевидное военное преступление. Тут следовало бы создать международный военный трибунал, потому что подобного рода вещи абсолютно недопустимы. То есть человек, сдавшийся в плен, находится под защитой международных конвенций, которые следует соблюдать всем сторонам. Неважно, какой накал событий, неважно, насколько ожесточенные столкновения, но люди, сдавшиеся в плен, уже не являются участниками конфликта. С ними требуется должное обращение», — напомнил парламентарий ФРГ.

Представитель АдГ уверен, что России следует обратиться во все международные организации, которые тем или иным образом касаются инцидента с пленными, для дальнейшего расследования и разбирательства. Несмотря на то, что большинство из них пребывают под влиянием так называемого коллективного Запада. Успеха в расследовании военного преступления может и не быть, но предавать огласке такие инциденты необходимо.

Шмидт добавил, что это не единственный случай, когда немецкие СМИ выворачивают факты так, чтобы представить Россию и ее военных виновными во всем. В ситуации с упавшей в Польше украинской ракетой немецкие журналисты не стали разбираться и сразу же написали, как Россия якобы атаковала Польшу. При этом бывают случаи, когда немецкие издания предпочитают отмалчиваться.

«Когда был взорван газопровод из России в Германию, тут все в рот воды набрали. Даже версий не выдвигали, как было в случае расстрела пленных и ракетного инцидента в Польше. То есть пытались просто замолчать неудобные для них события. В очередной раз доверие к немецким СМИ подорвано», — рассказал Шмидт.

12 ноября в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали видео, на котором зафиксированы тела по меньшей мере 11 российских пленных солдат. На кадрах видно, что убитые безоружны. Предположительно, военнослужащие подверглись массовой казни в селе Макеевка в Луганской Народной Республике.

В Минобороны РФ 18 ноября заявили, что украинские боевики совершили намеренное убийство выстрелами в голову попавших в плен российских военнослужащих. В военном ведомстве подчеркнули, что это не единичное преступление, а «распространенная практика» ВСУ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и жестоком обращении с военнопленными. Сейчас, как добавили в СК РФ, принимаются меры к идентификации лиц, снявших видео.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что военнопленных расстреляли солдаты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В этот же день врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что имена убийц пленных российских военнослужащих известны, они будут найдены и понесут наказание по всей строгости военного времени.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

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