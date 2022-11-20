В Мелитополе открыли памятник Герою СССР Григорию Бояринову

В центре Мелитополя открыли памятник Герою Советского Союза Григорию Бояринову. Кадры торжественной церемонии появились в воскресенье, 20 ноября.

В открытии памятника принимали участие мэр Мелитополя Галина Данильченко, активисты молодежных движений города и представители областной администрации.

С 1969 года Григорий Бояринов был первым руководителем «Курсов усовершенствования офицерского состава» при Высшей школе Комитета государственной безопасности. На курсах бойцы занимались подготовкой проведения силовых операций в глубоком тылу противника.

Бояринов погиб во время штурма дворца бывшего премьер-министра Афганистана Хафизулла Амина в Кабуле в декабре 1979 года.

28 апреля 1980 года посмертно был награжден званием Героя Советского Союза. Он так же был награжден Орденом Ленина и Орденом Красного знамени.

Ранее, 19 ноября, в Донецке открыли памятный бюст в честь героя России и ДНР Ольги Качуры, которая командовала реактивным артиллерийским дивизионом «Корса». Также посмертно ей было присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики.