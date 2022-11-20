Бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори заявил, что президент Украины Владимир Зеленский заставил многих украинцев страдать. Об этом сообщает газета The Japan Times в субботу, 19 ноября.

«Зеленский заставил страдать многих украинцев», — сказал Мори.

Экс-премьер также раскритиковал японские СМИ за то, что они однобоко освещают события на Украине и придерживаются позиций Европы и США. Кроме того, Мори также обвинил в однобокости и действующего премьер-министра страны Фумио Кисиду.

«Фумио Кисида однобоко следует за позицией Соединенных Штатов», — отметил он.

Японские чиновники не первый раз критикуют украинское правительство. Ранее, 9 ноября, депутат японского парламента Мунэо Судзуки, назвал позицию Украины по саммиту G20 высокомерной и эгоистичной. До этого, Судзуки раскритиковал позицию Зеленского по принадлежности Южных Курил. По его словам, вопрос принадлежности Южных Курил является двусторонней темой Японии и России, а не предметом многостороннего обсуждения.

Спецоперация по защите Донбасса от киевских националистов, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Он назвал ее задачей «защиту людей которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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