Мирошник рассказал о нежелании властей Украины обеспечивать граждан в эвакуации

Власти Украины предпочитают не отвечать на вопрос, кто в эвакуации будет обеспечивать граждан обогревом и питанием. Об этом заявил бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник в субботу, 19 ноября.

«Если попросить другие страны принять украинцев, то тут же встает вопрос денег: кто заплатит за их пребывание и соцобеспечение. А Украина на этот вопрос предпочитает не отвечать», — сказал он в беседе с ТАСС.

Мирошник резюмировал: при распределении электроэнергии на нужды мирного населения и боевиков киевский режим предпочтет вторых.

Тем же днем глава крупнейшего энергетического холдинга Украины ДТЭК Максим Тимченко посоветовал украинцам покинуть страну, чтобы снизить нагрузку на энергетическую систему.

Тогда же в Одессе состоялись акции протеста против отключения электроэнергии. Жители города перекрывали улицы, переходя по несколько раз дорогу. Митинги в городе прошли и днем ранее, 18 ноября. Как поделились пользователи соцсетей, уже несколько дней отключено электричество в Одессе.

18 ноября также сообщалось об очередном введении экстренных отключений света в Киеве по распоряжению «Укрэнерго». Как отметили в ДТЭК «Киевские электросети», графики стабилизационных отключений не действуют.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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