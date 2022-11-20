Российский боксер Егоров проиграл бой за титул суперчемпиона мира WBA

Россиянин Алексей Егоров проиграл свой первый бой. Он уступил французскому сопернику Арсену Гуламиряну поединок за титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг. Информация об этом появилась на сайте ассоциации в ночь на воскресенье, 19 ноября.

Бой состоялся в рамках боксерского вечера в Каннах. По итогам 12 раундов решением судей победителем объявили Гуламиряна. На профессиональном ринге французский боец не знает поражений — на его счету 28 побед, 18 из которых нокаутом, уточняет газета «Спорт-экспресс».

У Егорова — 11 побед, семь из которых нокаутом. Поражение от француза стало первым. За титул чемпиона мира в ранге обязательного претендента россиянин боксировал впервые.

Ранее, 6 ноября, боксер Дмитрий Бивол победил мексиканца Хильберто Рамиреса и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелой весовой категории (до 79,4 кг). Тогда российский спортсмен нанес мексиканцу первое поражение в карьере.