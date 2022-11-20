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Российский боксер Егоров проиграл бой за титул суперчемпиона мира WBA

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Фото: youtube.com/boxing fights
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Россиянин Алексей Егоров проиграл свой первый бой. Он уступил французскому сопернику Арсену Гуламиряну поединок за титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг. Информация об этом появилась на сайте ассоциации в ночь на воскресенье, 19 ноября.

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Бой состоялся в рамках боксерского вечера в Каннах. По итогам 12 раундов решением судей победителем объявили Гуламиряна. На профессиональном ринге французский боец не знает поражений — на его счету 28 побед, 18 из которых нокаутом, уточняет газета «Спорт-экспресс».

У Егорова — 11 побед, семь из которых нокаутом. Поражение от француза стало первым. За титул чемпиона мира в ранге обязательного претендента россиянин боксировал впервые.

Ранее, 6 ноября, боксер Дмитрий Бивол победил мексиканца Хильберто Рамиреса и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелой весовой категории (до 79,4 кг). Тогда российский спортсмен нанес мексиканцу первое поражение в карьере.

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