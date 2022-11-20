В Польше уличили США в намерении ввязать страну в конфликт на Украине
США посредством воздействия на проамериканскую партию «Право и справедливость» могут убедить Польшу принять участие в конфликте на Украине. Мотивом для такого сценария может станет прогрессирующая слабость киевского режима — такими рассуждениями поделился политолог Лешек Сыкульский на страницах газеты Gazeta Wyborcza.
«Если Украина будет слабеть, американцы будут оказывать давление на польское правительство, чтобы оказать Киеву непосредственную помощь. Спросите себя, хотим ли мы этого, готовы ли мы сегодня вступить в войну?», — уточняется в публикации от 16 ноября.
По мнению политолога, Польша уже ведет подготовку к боевым действиям на востоке
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