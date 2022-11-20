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Появились кадры укрепления позиций российских военных в ЛНР

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Фото: t.me/RKadyrov_95
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В Луганской Народной Республике (ЛНР) между Белогоровкой и Новодружеском российские военные укрепляют свои позиции. Кадры боевой работы показал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в субботу, 19 ноября, в своем Telegram-канале.

Солдаты на местах соприкосновения возводят инженерно-укрепительные сооружения.

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Территория входит в зону ответственности помощника главы республики, командира спецназа «Ахмат», заместителя командующего вторым армейским корпусом УНМ ЛНР Апты Алаудинова. Он проинспектировал местность, которую занимают бойцы.

Ранее, 17 ноября, временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что под контролем киевского режима находится всего 1% территории ЛНР — это три населенных пункта. Тогда же он отметил, что обстановка на линии боевого соприкосновения в ЛНР достаточно сложная, но контролируемая. По словам Пасечника, противник бросает на данное направление все имеющиеся резервы.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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