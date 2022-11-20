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Подаренный Китаем самец большой панды скончался в зоопарке Тайваня

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Xue Yubin
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Самец гигантской панды Туан Туан, подаренный Тайваню Китаем вместе с самкой Юань Юань в конце 2008 года как символ теплых отношений, умер в возрасте 18 лет. Об этом сообщили 18 ноября в зоопарке Тайбэя, пишет The Guardian.

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«Наша медицинская бригада подтвердила, что сердце Туан Туан перестало биться в 13:48 (8:48 мск)», — сказано в заявлении зоопарка.

Ранее в субботу панде была проведена компьютерная томография мозга под глубоким наркозом, и сотрудники зоопарка решила «позволить Туан-Туану продолжать спать». Результаты обследования показали, что состояние животного необратимо и он больше не сможет жить качественной жизнью. Выводить панду из наркоза было рискованно и болезненно для животного, сообщил пресс-секретарь Эрик Цао.

Ветеринары впервые заметили, что Туан Туан заболел в августе, когда у него начались судороги, он был вялым и неуклюжим. Сканирование показало, что у панды поражение головного мозга, ему назначили противосудорожные препараты. На какое-то время его состояние стабилизировалось, но в последние несколько дней припадки вернулись, повторялись чаще, а лекарства не облегчали состояние.

Поклонники панды в соцсетях выражают сожаление и скорбь из-за гибели любимого питомца зоопарка. Мэр Тайбэя Ко Вэнь-Чже поблагодарил панду в соцсетях за то, что Туан Туан «принес счастье тайваньцам и сделал зоопарк города еще привлекательнее».

Пара панд, чьи имена в сочетании означают «воссоединение» или «единство», были на Тайване очень популярными животными. Юань Юань родила двух детенышей женского пола, которые остались в зоопарке.

Китай уже давно применяет «дипломатию панд», и подарок в виде Туан Туана и Юань Юань рассматривался как одобрение тогдашнего дружественного Пекину лидера Тайваня Ма Инцзю.

Пекин обычно передает панд только иностранным зоопаркам, которые должны вернуть потомство животных в течение нескольких лет после их рождения. Тайваню сделали исключение: пару панд острову оставили навсегда, как и их потомство.

Отношения между Китаем и Тайванем были заморожены с 2016 года, когда Пекин разорвал официальные контакты и прекратил правительственные визиты между сторонами.

Летом в Московском зоопарке отмечали дни рождения двух китайских панд Жуи и Диндин. Каждой панде вручили новые игрушки и угостили бамбуковым тортом. Панд — самца Жуи 2016 года рождения и самку Диндин, родившуюся на год позже, — передали Московскому зоопарку в 2019 году в честь 70-летия дипломатических отношений России и Китая.

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