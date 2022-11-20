Реклама
Прямой эфир
Происшествия
На западе Москвы обнаружили тело женщины с многочисленными гематомами
Мир
«Сирийские демократические силы» обвинили Турцию в авиаударах по Кобани
Мир
Зеленский назвал три региона с наиболее тяжелой ситуацией с электричеством
Армия
Майор медслужбы Беседин спасал раненых и подчиненных под огнем противника
Мир
Bloomberg назвало скептическим отношение Лондона к призыву Киева начать переговоры
Мир
Власти Украины сообщили о подготовке эвакуации жителей Херсона
Происшествия
В Черкесске на двух студентов завели дело по подозрению в избиении полицейских
Спорт
Теннисист Андрей Рублев проиграл норвежцу Рууду в полуфинале Итогового турнира АТР
Мир
В Париже сотни людей вышли на акцию в поддержку жителей Донбасса
Мир
Шеф Пентагона заверил в отсутствии желания НАТО вступить в конфликт с РФ
Мир
В Германии увидели угрозу торговой войны Европы и США из-за решений Байдена
Мир
В Минобороны России заявили о нарушении режима прекращения огня в Карабахе

Источник «Известий» рассказал об ограблении девушкой Паши Техника приезжих в Москве

0
Фото: t.me/lolikatts_xanaxbaby
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Девушка Паши Техника — блогер Катя Лоли — с группой злоумышленников ограбила приезжих трансвеститов в центре Москвы, сообщил источник «Известий» 19 ноября.

Соль змеи: доля мефедрона на наркорынке России выросла
Как драгдилеры вербуют курьеров для продажи запрещенных психоактивных веществ

По его данным, в одно из московских отделений полиции 15 ноября обратился приезжий с заявлением о нападении на него пяти мужчин и женщины. Под предлогом доставки цветов злоумышленники ворвались в квартиру и похитили ценные вещи.

«Грабители похитили два iPhone, $200, 140 тыс. рублей и два кольца из металла желтого цвета. Затем преступники скрылись», — рассказал источник.

Полиция по подозрению в совершении преступления задержала четырех человек. Также была задержана Екатерина Коваленко, известная под псевдонимом Катя Лоли. Она блогер и девушка Паши Техника, уточнил источник.

По некоторым данным, девушка находилась в неадекватном состоянии, возможно, из-за наркотиков. Ее доставили в одну из психиатрических больниц столицы.

15 ноября мужчину, который отбыл в колонии Ростовской области срок в 3,5 года за грабеж, задержали прямо на выходе из нее. Причиной стала экстремистская деятельность. Он провел на свободе меньше пяти секунд.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022