Источник «Известий» рассказал об ограблении девушкой Паши Техника приезжих в Москве

Девушка Паши Техника — блогер Катя Лоли — с группой злоумышленников ограбила приезжих трансвеститов в центре Москвы, сообщил источник «Известий» 19 ноября.

По его данным, в одно из московских отделений полиции 15 ноября обратился приезжий с заявлением о нападении на него пяти мужчин и женщины. Под предлогом доставки цветов злоумышленники ворвались в квартиру и похитили ценные вещи.

«Грабители похитили два iPhone, $200, 140 тыс. рублей и два кольца из металла желтого цвета. Затем преступники скрылись», — рассказал источник.

Полиция по подозрению в совершении преступления задержала четырех человек. Также была задержана Екатерина Коваленко, известная под псевдонимом Катя Лоли. Она блогер и девушка Паши Техника, уточнил источник.

По некоторым данным, девушка находилась в неадекватном состоянии, возможно, из-за наркотиков. Ее доставили в одну из психиатрических больниц столицы.

15 ноября мужчину, который отбыл в колонии Ростовской области срок в 3,5 года за грабеж, задержали прямо на выходе из нее. Причиной стала экстремистская деятельность. Он провел на свободе меньше пяти секунд.