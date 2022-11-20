Реклама
Прямой эфир
Мир
В Польше уличили США в намерении ввязать страну в конфликт на Украине
Происшествия
На западе Москвы обнаружили тело женщины с многочисленными гематомами
Мир
«Сирийские демократические силы» обвинили Турцию в авиаударах по Кобани
Мир
Зеленский назвал три региона с наиболее тяжелой ситуацией с электричеством
Армия
Майор медслужбы Беседин спасал раненых и подчиненных под огнем противника
Мир
Bloomberg назвало скептическим отношение Лондона к призыву Киева начать переговоры
Мир
Власти Украины сообщили о подготовке эвакуации жителей Херсона
Происшествия
В Черкесске на двух студентов завели дело по подозрению в избиении полицейских
Спорт
Теннисист Андрей Рублев проиграл норвежцу Рууду в полуфинале Итогового турнира АТР
Мир
В Париже сотни людей вышли на акцию в поддержку жителей Донбасса
Мир
Шеф Пентагона заверил в отсутствии желания НАТО вступить в конфликт с РФ
Мир
В Германии увидели угрозу торговой войны Европы и США из-за решений Байдена
Сюжет:

Американский колумнист назвал способ усадить Зеленского за стол переговоров

Колумнист Наполитано: Зеленский пойдет на переговоры с Москвой после отказа США в финансировании
0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский согласится на проведение мирных переговоров с Россией только тогда, когда Киев перестанет получать финансирование от Вашингтона. Об этом рассказал американский колумнист Эндрю Наполитано в интервью с экс-разведчиком США Скоттом Риттером.

Одно для диалога: могут ли Москва и Киев вернуться к мирным переговорам
И насколько эффективным сейчас может быть международное посредничество

«Переговоры не состоятся, пока Зеленский не образумится. А образумится он тогда, когда ему позвонит президент [США Джо] Байден и сообщит, что это всё — конец. Республиканцы взяли под контроль палату представителей, конгресс не дает ему ни цента больше», — отметил Наполитано 17 ноября.

Риттер, в свою очередь, разделил выводы ведущего.

10 ноября глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон ждет от Москвы сигналов о готовности к переговорам по Украине. При этом РФ ранее не раз отмечала свою открытость к диалогу с Киевом, который сам же отказался от переговоров.

В тот же день помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не оказывает давления на Киев относительно переговоров с РФ, а лишь консультирует украинские власти на партнерских условиях.

18 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что без разговора с Западом позиция Киева по переговорам весьма изменчива. По его словам, Киев выполняет указания, которые приходят оттуда.

4 октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022