Президент Украины Владимир Зеленский согласится на проведение мирных переговоров с Россией только тогда, когда Киев перестанет получать финансирование от Вашингтона. Об этом рассказал американский колумнист Эндрю Наполитано в интервью с экс-разведчиком США Скоттом Риттером.

«Переговоры не состоятся, пока Зеленский не образумится. А образумится он тогда, когда ему позвонит президент [США Джо] Байден и сообщит, что это всё — конец. Республиканцы взяли под контроль палату представителей, конгресс не дает ему ни цента больше», — отметил Наполитано 17 ноября.

Риттер, в свою очередь, разделил выводы ведущего.

10 ноября глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон ждет от Москвы сигналов о готовности к переговорам по Украине. При этом РФ ранее не раз отмечала свою открытость к диалогу с Киевом, который сам же отказался от переговоров.

В тот же день помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не оказывает давления на Киев относительно переговоров с РФ, а лишь консультирует украинские власти на партнерских условиях.

18 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что без разговора с Западом позиция Киева по переговорам весьма изменчива. По его словам, Киев выполняет указания, которые приходят оттуда.

4 октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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