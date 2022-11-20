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Bloomberg назвало скептическим отношение Лондона к призыву Киева начать переговоры

Bloomberg: Великобритания скептически относится к призыву Макрона к Украине возобновить мирные переговоры с Россией
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Великобритания скептически относится к призыву президента Франции Эммануэля Макрона к возобновлению мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом сообщило агентство Blomberg в субботу, 19 ноября.

Одно для диалога: могут ли Москва и Киев вернуться к мирным переговорам
И насколько эффективным сейчас может быть международное посредничество

Агентство приводит слова министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, который рассказал о том, как должны проходить переговоры Москвы и Киева.

По словам Клеверли, Россия вступит в переговоры только тогда, «когда на нее будут оказывать давление». Он также добавил, что решение о начале и ходе переговоров должна принимать непосредственно Украина.

В пятницу, 18 ноября, Макрон выразил надежду на возвращение Киева за стол переговоров с Москвой. Он выразил надежду на проведение «значимых» мирных переговоров по Украине после саммита «большой двадцатки» (G20).

31 октября Путин заявил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

4 октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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