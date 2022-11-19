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Губернатор Дрозденко сообщил о взрыве на газопроводе в Ленинградской области

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пожар в районе Всеволожска возник из-за взрыва на газопроводе. Об этом он рассказал в субботу, 19 ноября, в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пожар возник в результате разгерметизации газопровода между Бернгардовкой и Ковалево. Угрозы для населения и распространения огня на жилые кварталы не было. На место возгорания газопровода выезжали пожарный поезд и техника для тушения на гусеничном ходу.

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По словам очевидцев, в момент аварии звук напоминал летящий самолет и он не стихал.

«Я подошел к окошку и увидел, соответственно, пламя очень высокое, но у меня с глазомером не очень. Как и пишут остальные, метров 30–50. И звук такой же остается, просто вот как самолет летит, то есть, скорее всего, газопровод», — приводит слова жителя ЖК «Новая Охта» «Газета.Ru».

В течение дня Дрозденко сообщал о ходе работ на месте происшествия. На магистральном газопроводе снижено давление, ТЭЦ Всеволожска переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла. Также глава региона писал в соцсети, что, несмотря на видеоэффект, распространение огня по лесу маловероятно, так как от места возгорания лес далеко.

«В течение часа шесть ГРС, отключенных из-за пожара на газопроводе, будут переведены на резервную нитку снабжения. После этого газовые службы в течение четырех часов восстановят подачу газа в котельные и жилые дома Всеволожского района», — заявил губернатор в 18 часов.

В 21:35 Дрозденко сообщил о восстановлении газоснабжения во всех котельных Всеволожского района.

Прокуратура Ленинградской области организовала проверку по факту пожара на газопроводе. Также региональное следственное управления Следственного комитета (СК) России проведет собственную проверку соблюдения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

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