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Человек упал на пути на станции Кольцевой линии метро Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Человек упал на пути на одной из станций Кольцевой линии Московского метрополитена. Об этом сообщили 19 ноября в Telegram-канале департамента транспорта по столице.

Из-за этого по Кольцевой линии по часовой стрелке были временно увеличены интервалы движения поездов. Спустя 10 минут движение поездов восстановили в соответствии с графиком, отмечается в публикации.

Причина падения человека на пути и его состояние не уточняются.

9 ноября мужчина упал на пути на станции метро «Печатники» в Москве. По информации экстренных служб города, у него закружилась голова, из-за чего он потерял равновесие и упал на пути. Пассажир метрополитена выжил, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В июне текущего года руководитель блока PR и маркетинга департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Юлия Темникова рассказала «Известиям», как вести себя в случае падения на рельсы в метрополитене. Она подчеркнула, что если есть время и поезд далеко, то можно добраться до черно-белой рейки в начале платформы и обязательно дождаться сотрудника метро.

Если времени нет, то надо лечь лицом вниз в лоток между рельсами, головой к поезду, чтобы не задиралась одежда, пригнуть голову и постараться не шевелиться. Под платформой прятаться нельзя, поскольку там проходит контактный рельс под напряжением 825 вольт, отметила специалист.

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