Мужчина скончался в ходе драки на севере Москвы
Правоохранительные органы задержали участника драки на Бибиревской улице в Москве. Об этом «Известиям» сообщили в ГУ МВД по столице в субботу, 19 ноября.
Источник также сообщил, что в результате драки погиб мужчина.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, на данный момент проводится проверка
18 ноября женщина устроила массовую драку в одной из саун на востоке Москвы. Как уточняется, она пришла в заведение со своим спутником, после чего произошел конфликт с одним из посетителей.