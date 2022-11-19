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Мужчина скончался в ходе драки на севере Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Правоохранительные органы задержали участника драки на Бибиревской улице в Москве. Об этом «Известиям» сообщили в ГУ МВД по столице в субботу, 19 ноября.

Источник также сообщил, что в результате драки погиб мужчина.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, на данный момент проводится проверка

18 ноября женщина устроила массовую драку в одной из саун на востоке Москвы. Как уточняется, она пришла в заведение со своим спутником, после чего произошел конфликт с одним из посетителей.

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