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РФ распространила в СБ И ГА ООН письмо о жестком обращении с российскими военнопленными

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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН письмо с данными о жестоком обращении украинских боевиков с российскими военнопленными. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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«Сегодня мы распространили в качестве официального документа СБ и ГА письмо на генсекретаря ООН с информацией о новых свидетельствах жестокого обращения Украины с российскими военнопленными и призывом к Антониу Гутерришу добиться прекращения нарушений Киевом международного гуманитарного права», — написал он в своем Telegram-канале.

Полянский добавил, что Россия будет и дальше «заострять внимание зарубежных коллег» на преступлениях киевского режима и в ходе заседаний СБ и ГА ООН.

В Минобороны РФ 18 ноября заявили, что украинские боевики совершили намеренное убийство выстрелами в голову попавших в плен российских военнослужащих. В военном ведомстве подчеркнули, что это не единичное преступление, а «распространенная практика» Вооруженных сил Украины.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и жестоком обращении с военнопленными. Сейчас, как добавили в СК РФ, принимаются меры к идентификации лиц, снявших видео.

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что военнопленных расстреляли солдаты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В этот же день врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что имена убийц пленных российских военнослужащих известны, они будут найдены и понесут наказание по всей строгости военного времени.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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