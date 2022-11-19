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Воздушная тревога вновь объявлена в Харьковской области Украины

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vyacheslav Madiyevskyi
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Воздушная тревога вновь объявлена в субботу, 19 ноября, в Харьковской области Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог в стране.

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Согласно данным онлайн-карты, воздушная тревога была объявлена в 21:00 по местному времени. Также указано, что тревога звучит в Никопольском районе Днепропетровской области с 17:53 по местному времени.

В субботу воздушная тревога в Харьковской области звучала в 17:11 по местному времени.

15 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены.

Российские войска в октябре начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как указывал президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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