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Газоснабжение восстановлено в котельных Всеволожского района Ленобласти после пожара

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Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
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Газоснабжение восстановлено во всех котельных Всеволожского района Ленинградской области, сообщил 19 ноября губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

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Он также добавил, что в настоящее время ведется подача давления в частный сектор и многоквартирные дома.

Пожар вспыхнул на газопроводе во Всеволожском районе в субботу. Инцидент обошелся без пострадавших. Как сообщили в компании «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», произошел разрыв газопровода «Белоусово–Ленинград» с последующим возгоранием, участок был оперативно отключен.

В МЧС РФ отмечали, что пожар вспыхнул на газопроводе в результате разгерметизации. Известно, что открытое горение на газопроводе в Ленобласти уже ликвидировано.

Из-за пожара давление на магистральном газопроводе было временно снижено. Также ТЭЦ Всеволожска была переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский также отмечал, что во Всеволожске на котельных № 3 и 6 наблюдалось незначительное падение давления в газопроводе.

По факту произошедшего Следственный комитет начал доследственную проверку по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Проверку также назначила областная прокуратура.

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