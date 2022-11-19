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При пожаре в поселке Тымовское на Сахалине пострадали четыре человека

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В результате пожара в многоквартирном двухэтажном доме в поселке Тымовское на Сахалине пострадали люди, у них зафиксировано отравление угарным газом. Об этом «Известиям» сообщил глава Тымовского городского округа Эдуард Звада.

По его словам, в доме всего проживают 18 человек, двое из них — дети. В результате пожара четверо взрослых жильцов отравились угарным газом. Двое из них уже выписаны из больницы.

«Причина пожара устанавливается, есть несколько рабочих версий», — уточнил Звада.

Он также рассказал, что для пострадавших организованы пункты временного проживания. Однако пока никто из жильцов не обратился за помощью.

Корреспонденту «Известий» также удалось пообщаться с одним из жильцов дома — Михаилом Сопиным. По его словам, когда начался пожар, он был на работе.

«Позвонили друзья, сказали, что дом горит. Приехал в течение четырех минут, наверное. Здесь уже пожарные, всё горит. Сказали, что возгорание началось с подъезда, со второго этажа», — рассказал он.

О пожаре и эвакуации всех жителей дома сообщалось ранее в этот же день. К моменту прибытия пожарных было зафиксировано горение крыши на площади 400 кв. м.

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