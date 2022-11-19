В Минобороны России заявили о нарушении режима прекращения огня в Карабахе
Азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, обстреляв трактор. Об этом сообщается в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев от 19 ноября.
«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В районе села Авдур Мартунинского района с наблюдательного поста ВС Азербайджана был открыт огонь из стрелкового оружия по трактору, проводившему сельскохозяйственные работы», — говорится в сообщении министерства.
В результате обстрела пострадавших нет.
В Минобороны добавили, что в настоящее время идет расследование этого инцидента.
14 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан ведет огонь по проживающим в Нагорном Карабахе армянам, когда те занимаются сельскохозяйственными работами. По его словам, с 9 ноября 2020 года три мирных жителя были убиты и 16 ранены при 54 случаях покушения на убийство.
За день до этого в Минобороны РФ сообщили о нарушении режима прекращения огня в Аскеранском районе Нагорного Карабаха. Уточнялось, что с азербайджанского поста был открыт огонь из стрелкового оружия по проводившему земляные работы местному жителю. В результате он получил легкое ранение.
Ранее, 7 ноября, после взаимных обвинений Еревана и Баку в обстрелах пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал сторонам избегать нагнетания ситуации.
До этого, 1 ноября, на встрече с российским лидером Владимиром Путиным президент Азербайджана Ильхам Алиев и Никол Пашинян договорились воздерживаться от применения силы, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета.
В 2020 году Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. Тогда же Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.
Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.