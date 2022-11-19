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Минобороны: российские войска сорвали атаку ВСУ и наемников на купянском направлении

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Российские войска сорвали атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников на купянском направлении. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что попытка атаки ротных тактических групп ВСУ, усиленных наемниками, была пресечена из районов населенных пунктов Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области.

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Российские войска при этом уничтожили живую силу и технику противника. Как уточнил Конашенков, было уничтожено более 60 украинских боевиков и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера.

Также ВС России пресекли попытку наступления украинских военных на краснолиманском направлении, ликвидировано до 50 бойцов ВСУ, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

В районе Авдеевки вблизи Донецка (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, добавил представитель Минобороны.

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Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

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