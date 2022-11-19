Минобороны: российские войска сорвали атаку ВСУ и наемников на купянском направлении
Российские войска сорвали атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников на купянском направлении. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он уточнил, что попытка атаки ротных тактических групп ВСУ, усиленных наемниками, была пресечена из районов населенных пунктов Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области.
Российские войска при этом уничтожили живую силу и технику противника. Как уточнил Конашенков, было уничтожено более 60 украинских боевиков и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера.
Также ВС России пресекли попытку наступления украинских военных на краснолиманском направлении, ликвидировано до 50 бойцов ВСУ, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.
В районе Авдеевки вблизи Донецка (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, добавил представитель Минобороны.
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Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.
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