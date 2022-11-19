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Президент Аргентины прошел эндоскопию после ухудшения самочувствия на G20

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Фото: REUTERS/Mast Irham
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Президент Аргентины Альберто Фернандес, которому стало плохо во время саммита G20 на Бали, прошел еще одно обследование — эндоскопию. Об этом 19 ноября сообщает газета Ámbito Financiero со ссылкой на команду медиков главы государства.

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«Президенту провели эндоскопию, активного кровотечения обнаружено не было», — передает газета сообщение медиков.

Уточняется, что врачи рекомендовали главе государства отдых и постепенный возврат к работе.

Фернандес почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью на саммите G20 в Индонезии 15 ноября. После открытия саммита у него началось головокружение и упало давление. Как выяснилось позже, у президента был обнаружен гастрит.

В этот же день, 15 ноября, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, который также находится на саммите, сообщил о положительном тесте на COVID-19. В целях безопасности делегатов, присутствовавших на заседаниях, господин Хун намерен отправить делегацию страны в Камбоджу. Он добавил, что намеченные встречи перенесет и отменит.

Саммит «большой двадцатки» прошел 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

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