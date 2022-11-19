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В Пентагоне заявили о влиянии исхода конфликта на Украине на безопасность в XXI веке

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Министр обороны США Ллойд Остин назвал итог конфликта на Украине одним из факторов, определяющих ситуацию в сфере безопасности в мире в XXI веке. Об этом он заявил 19 ноября на ежегодном Форуме по безопасности в Галифаксе.

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«Итоги [конфликта] на Украине помогут определить курс глобальной безопасности в этом столетии», — сказал Остин, выступление которого транслировалось на сайте форума.

Он также отметил, НАТО не стремится к конфронтации с Россией, не представляет для нее угрозы и не будет втянуто в этот конфликт. Однако, по его словам, поддержка Украины будет продолжена.

В этот же день, 19 ноября, заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что власти США намерены не допустить подавления украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) и хотят обеспечить Киев всем необходимым для поддержания их «в жизнеспособном состоянии».

11 ноября официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США планируют продолжать оказывать военную поддержку Украине. Кроме того, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила о планах США помочь Украине создать интегрированную систему средств ПВО разной дальности.

10 ноября Пентагон объявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн. Ожидается, что украинская сторона получит четыре системы AVENGER, ракеты Stinger, ракеты для зенитных ракетных комплексов HAWK, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.

По заявлению Пентагона, в общей сложности со дня начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

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