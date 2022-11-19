Шеф Пентагона признал наличие у России «впечатляющего вооружения»

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия владеет впечатляющим вооружением, а предстоящая зима будет трудной для Украины. Об этом он сообщил 19 ноября во время выступления на ежегодном форуме по безопасности в Галифаксе, трансляция которого ведется на сайте события.

«Мы знаем, что впереди могут быть трудности, поскольку Украину ждет суровая зима», — отметил Остин, добавив, что США и их союзники намерены оказывать дальнейшую поддержку Киеву.

Вместе с тем, отметил министр, оружейное преимущество всё равно не помогает РФ «победить» Украину.

Во время выступления глава Пентагона также процитировал президента страны Джо Байдена, который заявлял, что «Украина никогда не станет победой России».

16 ноября администрация президента США запросила у конгресса около $37,7 млрд для помощи Киеву. Кроме того, дополнительно указывалось о выделении $9,25 млрд для борьбы с COVID-19 и $750 млн для борьбы с другими инфекционными заболеваниями.

До этого, 10 ноября, Пентагон объявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн. Ожидается, что украинская сторона получит четыре системы AVENGER, ракеты Stinger, ракеты для зенитных ракетных комплексов HAWK, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.

По заявлению Пентагона, в общей сложности со дня начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

В Москве неоднократно указывали на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт, что приводит к большим жертвам, и втягиваются в него.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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