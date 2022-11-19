Реклама
Прямой эфир
Мир
В Германии указали на стремление Киева вовлечь НАТО в прямой конфликт с РФ
Мир
Шеф Пентагона признал наличие у России «впечатляющего вооружения»
Спорт
Минеев заявил о паузе в карьере после победы над Родригесом
Мир
В Пентагоне заявили о влиянии исхода конфликта на Украине на безопасность в XXI веке
Общество
На Сахалине эвакуировали всех жителей загоревшегося двухэтажного дома
Мир
В США заявили о намерении не допустить подавления украинских систем ПВО
Мир
В газохранилищах Европы оказалось слишком много газа из-за просчета стран ЕС
Происшествия
Два человека погибли в Лисичанске в результате обстрела со стороны ВСУ
Спорт
Джокович обыграл Фритца и вышел в финал Итогового турнира ATP
Мир
В Болгарии спустя девять дней нашли живым пропавшего 12-летнего мальчика
Мир
Депутат бундестага призвал расследовать инцидент с расстрелом российских пленных
Мир
В Харькове заявили о повреждении более 100 объектов «Теплосетей» с февраля

Шеф Пентагона признал наличие у России «впечатляющего вооружения»

Шеф Пентагона Остин признал, что Россия располагает впечатляющими вооружениями
0
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия владеет впечатляющим вооружением, а предстоящая зима будет трудной для Украины. Об этом он сообщил 19 ноября во время выступления на ежегодном форуме по безопасности в Галифаксе, трансляция которого ведется на сайте события.

Раскусили обмен: Молдавия готова отдать Украине склады с российскими боеприпасами
Несмотря на нейтральный статус, Кишинев решил сблизиться с НАТО

«Мы знаем, что впереди могут быть трудности, поскольку Украину ждет суровая зима», — отметил Остин, добавив, что США и их союзники намерены оказывать дальнейшую поддержку Киеву.

Вместе с тем, отметил министр, оружейное преимущество всё равно не помогает РФ «победить» Украину.

Во время выступления глава Пентагона также процитировал президента страны Джо Байдена, который заявлял, что «Украина никогда не станет победой России».

16 ноября администрация президента США запросила у конгресса около $37,7 млрд для помощи Киеву. Кроме того, дополнительно указывалось о выделении $9,25 млрд для борьбы с COVID-19 и $750 млн для борьбы с другими инфекционными заболеваниями.

До этого, 10 ноября, Пентагон объявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн. Ожидается, что украинская сторона получит четыре системы AVENGER, ракеты Stinger, ракеты для зенитных ракетных комплексов HAWK, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.

По заявлению Пентагона, в общей сложности со дня начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

В Москве неоднократно указывали на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт, что приводит к большим жертвам, и втягиваются в него.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022