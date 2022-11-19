Реклама
Прямой эфир
Мир
В Германии указали на стремление Киева вовлечь НАТО в прямой конфликт с РФ
Мир
Шеф Пентагона признал наличие у России «впечатляющего вооружения»
Спорт
Минеев заявил о паузе в карьере после победы над Родригесом
Мир
В Пентагоне заявили о влиянии исхода конфликта на Украине на безопасность в XXI веке
Общество
На Сахалине эвакуировали всех жителей загоревшегося двухэтажного дома
Мир
В США заявили о намерении не допустить подавления украинских систем ПВО
Мир
В газохранилищах Европы оказалось слишком много газа из-за просчета стран ЕС
Происшествия
Два человека погибли в Лисичанске в результате обстрела со стороны ВСУ
Спорт
Джокович обыграл Фритца и вышел в финал Итогового турнира ATP
Мир
В Болгарии спустя девять дней нашли живым пропавшего 12-летнего мальчика
Мир
Депутат бундестага призвал расследовать инцидент с расстрелом российских пленных
Мир
В Харькове заявили о повреждении более 100 объектов «Теплосетей» с февраля

В Москве хоккеист избил судью во время любительского матча

0
Фото: t.me/hl_tr
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Игрок любительской хоккейной команды «Леопарды» Николай Разин напал на судью и избил его во время сегодняшнего матча лиги «Трудовые резервы», сообщили 19 ноября в Telegram-канале хоккейной лиги.

Как говорится в сообщении, в результате этого «вопиющего инцидента» хоккеист нанес судье травмы, которые не позволили ему продолжать свою работу. Нападение произошло во время матча между «Леопардами» и Revol Ice.

«В связи с грубейшим нарушением регламента матч между вышеупомянутыми командами был прекращён, команде «Леопарды» зачитано техническое поражение. На место инцидента были вызваны сотрудники полиции для разбирательства по существу нападения», — говорится в сообщении.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, им поступило сообщение о нападении, по данному факту сейчас проводится проверка.

В январе в Казани убили бывшего хоккеиста Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Владимира Паюла. Он был найден мертвым в своей квартире в ЖК «Арт Сити» по улице Юнуса Ахметзянова. Подозреваемого в убийстве задержали.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022