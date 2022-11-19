В Москве хоккеист избил судью во время любительского матча
Игрок любительской хоккейной команды «Леопарды» Николай Разин напал на судью и избил его во время сегодняшнего матча лиги «Трудовые резервы», сообщили 19 ноября в Telegram-канале хоккейной лиги.
Как говорится в сообщении, в результате этого «вопиющего инцидента» хоккеист нанес судье травмы, которые не позволили ему продолжать свою работу. Нападение произошло во время матча между «Леопардами» и Revol Ice.
«В связи с грубейшим нарушением регламента матч между вышеупомянутыми командами был прекращён, команде «Леопарды» зачитано техническое поражение. На место инцидента были вызваны сотрудники полиции для разбирательства по существу нападения», — говорится в сообщении.
Как рассказали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, им поступило сообщение о нападении, по данному факту сейчас проводится проверка.
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